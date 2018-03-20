Экономист: российский бизнес может обогнать конкурентов по цифровизации

Российский бизнес в новом политическом цикле может догнать и перегнать конкурентов в других странах по цифровизации за счет использования преимущества в сфере человеческого капитала, полагает главный исполнительный директор Deloitte Иан Коулберн.

При этом, по его словам, для повышения устойчивости экономики, например, в сфере локализации необходимо уделять внимание созданию конкурентоспособной экономики за счет локализации производств в различных отраслях, что будет поддерживать диверсификацию и создавать рост, несмотря на то что для получения эффекта потребуется какое-то время.