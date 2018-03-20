«Росатом» займется утилизацией мобильных телефонов

«Росатом» хочет заняться утилизацией мобильных телефонов и ноутбуков

Госкопорация "Росатом" намерена заняться переработкой "начинки" электронных устройств — мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров, с целью выделения ценных компонентов из их печатных плат и снижения экологической нагрузки на окружающую среду в процессе утилизации отслуживших электронных приборов.

Как следует из материалов на сайте закупок "Росатома", АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, Москва , входит в научный дивизион "Росатома") организовал конкурс на право поставки, монтажа и пуско-наладки на опытном химико-технологическом заводе ВНИИХТ линии для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы и другие вторичные продукты.

Поставки намечено выполнить к весне 2019 года. Начальная (максимальная) цена договора на работы — почти 26,5 миллиона рублей.

К электронным отходам относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля.

К таким отходам относятся, в том числе, и печатные платы, которые хотя и составляют около 3% от общего количества этого вида отходов, но из-за высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на окружающую среду. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов — это их переработка.

Кроме того, концентрация драгоценных металлов (золота, серебра, палладия) в печатных платах более чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде, и это дополнительный аргумент в пользу переработки электронных отходов.