Ещё
«Росатом» займется утилизацией мобильных телефонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Росатом» хочет заняться утилизацией мобильных телефонов и ноутбуков 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Fotolia / kantver
Госкопорация "Росатом" намерена заняться переработкой "начинки" электронных устройств — мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров, с целью выделения ценных компонентов из их печатных плат и снижения экологической нагрузки на окружающую среду в процессе утилизации отслуживших электронных приборов.
Как следует из материалов на сайте закупок "Росатома", АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион "Росатома") организовал конкурс на право поставки, монтажа и пуско-наладки на опытном химико-технологическом заводе ВНИИХТ линии для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы и другие вторичные продукты.
Поставки намечено выполнить к весне 2019 года. Начальная (максимальная) цена договора на работы — почти 26,5 миллиона рублей.
К электронным отходам относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля.
К таким отходам относятся, в том числе, и печатные платы, которые хотя и составляют около 3% от общего количества этого вида отходов, но из-за высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на окружающую среду. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ утилизации электронных отходов — это их переработка.
Кроме того, концентрация драгоценных металлов (золота, серебра, палладия) в печатных платах более чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде, и это дополнительный аргумент в пользу переработки электронных отходов.
РИА Новости: последние новости
СМИ: "Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без транзита через Украину ЦБ стал владельцем почти 100% в уставном капитале Бинбанка Экономист: российский бизнес может обогнать конкурентов по цифровизации
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей41
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России311
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной426
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос60
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение