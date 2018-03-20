В НПФ «Сбербанк» не в курсе покупки фонда «Будущее»

«Мы не в курсе готовящейся сделки», — заявила Банки.ру гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова , отвечая на вопрос о возможной покупке фонда «Будущее».

По ее словам, никаких переговоров фонд не ведет. «Мы не готовы брать на себя риски, из-за которых могут пострадать интересы наших клиентов», — добавила Морозова

По информации Банки.ру, в начале года Сбербанк проводил оценку активов НПФ «Будущее». Также переговоры о продаже велись с НПФ ВТБ.

Ранее о возможной продаже НПФ сообщил Forbes со ссылкой на источники на пенсионном рынке.

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