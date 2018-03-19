НПФ «Будущее» может быть продан пенсионному фонду Сбербанка

Владельцы НПФ «Будущее» ведут активные переговоры о продаже актива НПФ Сбербанка , рассказали Forbes три источника на пенсионном рынке, близкие к фонду. По словам одного из них, к продаже фонда акционеров подталкивает регулятор. Как отметил другой собеседник издания, акционеры НПФ «Будущее» готовят сейчас документы для подачи в ФАС для одобрения сделки.

Один из источников Forbes также рассказал, что переговоры о продаже велись с НПФ «Благосостояние», который сейчас управляет только пенсионными резервами (корпоративными пенсиями). В декабре 2014 года НПФ «Благосостояние» продал О1 Group Бориса Минца ОПС «Благосостояние» — портфель пенсионных накоплений. Впоследствии компания была переименована в НПФ «Будущее». Кроме того, переговоры шли и с НПФ ВТБ, который летом 2017 года заказывал оценку фондов финансовой группы «Будущее» и фондов, принадлежащих Роману Авдееву (НПФ ОПК и НПФ «Согласие»). Позже ВТБ отказался от идеи объединения с пенсионными фондами Минца.

Сумма сделки с НПФ Сбербанка оценивается примерно в 5% активов НПФ «Будущее», говорит собеседник, знающий о переговорах, то есть в 15 млрд рублей. Управляющий директор О1 Group Александр Минц не стал комментировать переговоры и возможную сделку. «На сегодняшний момент мы не обладаем информацией по данному запросу», — говорится в ответе пресс-службы финансовой группы «Будущее». Представитель НПФ Сбербанка не ответил на звонки Forbes. Пресс-служба ЦБ на момент публикации материала также не предоставила комментарий.

НПФ «Сбербанк» — самый крупный негосударственный пенсионный фонд. Его активы, по данным ЦБ на третий квартал 2017 года, составляют 495,5 млрд рублей. Активы НПФ «Будущее» на этот же период составляют 296 млрд рублей. НПФ «Будущее» входит в финансовую группу «Будущее», которая управляет также НПФ «Образование», НПФ «Телеком-Союз» и НПФ «Социальное развитие». Совокупные активы последних трех фондов составляют 49 млрд рублей на третий квартал 2017 года. Собеседники Forbes не уточнили, войдут ли эти активы в периметр сделки.

Очевидные финансовые проблемы у НПФ «Будущее» начались как раз из-за санации банка «ФК Открытие», 4,09% которого принадлежало фонду. Капитал банка был размыт до 1 рубля — такую процедуру предполагает процесс оздоровления банков через ФКБС.

В конце октября 2017 года гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева оценила возможные потери фонда «Будущее» от вложений в акции «ФК Открытия» в 12 млрд рублей. Но уже в III квартале из-за переоценки этих активов убыток НПФ «Будущее» составил 2,7 млрд рублей, фонд также показал отрицательный результат от инвестиционной деятельности — минус 900 млн рублей, говорится в его отчетности по РСБУ.