Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже

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ЦБ РФ стал владельцем почти 100% в уставном капитале Бинбанка

Турция может ограничить доступ российских экспортеров на ее рынок – министр

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2017 году выросла в 2,7 раза