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Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии в понедельник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 62,28 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,21%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 60,11 долл. и сопротивление — на 62,54 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,46% и торгуется на отметке 89,38 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае вырос на 0,02%, достигнув отметки 66,20 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,92 долл. за баррель.
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