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Кто является участником валютного рынка России?
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Кто является участником валютного рынка России? 

Prim.News 4 часа назад
Фото: Prim.News
Мы разберем понятие валютного рынка Московской биржи, а также его значение для бизнеса и участников валютного рынка РФ.
Валютный рынок Московской биржи одна из самых старых законодательных и регулируемых торговых площадок. С 1992 года на ней регулярно проводятся торговля иностранной валютой. На данный момент на валютном рынке производится конвертация всех основных валют мира. Самые ключевые из них — это американский доллар, евро, британский фунт. Все актуальные новости о курсах валюты Вы найдете на сайте https://st24invest.com  На конец прошлого года аналитики подсчитали объем торгов на сумму 30 триллионов рублей, из них 70% приходится на российские банки. С 2012 года физические и юридические лица могут получить доступ на валютный рынок помимо кредитных организаций, а также совершать операции с валютой по рыночному курсу. Конвертация по биржевому курсу-это возможность покупки валюты там, где это делают банки.
Какие преимущества дает Московская валютная биржа?
1) Нет наценок банка — существует возможность приобретения и продажи валюты по реальному курсу, избегая процентной наценки банков и обменников. Таким способом можно сэкономить на проценте банка, которая приблизительно равна 1,5%.
2) Удобное время для конвертации — в удобное время можно конвертировать валюту. Торги проходят с 10 до 23-50, в то время как рабочий день в банке на много короче.
3) Удобные условия конвертации — можно осуществлять конвертацию в течение нескольких минут при помощи нескольких кликов. Существует возможность провести сделку как по телефону, так и в терминале.
4) Возможность зафиксировать курс имея лишь 10% от необходимого объёма средств, а оставшуюся часть перевести на момент заключения сделки.
Основные участники валютного рынка России — это центральный банк страны, который выдает лицензию на работу коммерческим банкам, компаниям, осуществляющих продажу и покупку валюты на территории России и ее пределами, а также сами коммерческие банки. В случае если банк, участник валютного рынка федерации не выполняет свои обязанности, то Центробанк может лишить лицензии. Все коммерческие банки России развивают свою деятельность в нескольких направлениях
Они производят операции по обмену валюты для своих клиентов.
Еще один путь получения дохода для банков — это спекулятивная игра на курсе мировых валют.
По инструкции, хозяйствующие субъекты неважно от форм валютной выручки должны производит валютные сделки от экспорта товара, работ и услуг проводить через банки, которые уполномочены совершать подобные сделки. С 2000 года ставка по обязательным продажам валютной выручки выросла на 75%. Но теперь компании больше не имеют право приобретать иностранную валюту по безналичному расчёту для игры на разнице курса.
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