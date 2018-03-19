Госдолг Псковской области на 1 марта превысил 16,6 миллиарда рублей 

Объём государственного долга Псковской области на 1 марта 2018 года вырос по сравнению с 1 января роавно на 300 млн рублей и составил 16 млрд 672 млн 264 тыс. рублей, сообщает министерство финансов РФ в сводном отчёте о госдолге регионов. При этом, по данным Минфина, структура госдолга изменилась: коммерческие кредиты уменьшились на 1 млрд 609 млн рублей и составляют 8 млрд 622 млн 824 тыс. рублей. Бюджетные кредиты увеличись на 1 млрд 909 млн рублей и составили 7 млрд 555 млн 274 тыс. рублей. Государственные гарантии остались на прежнем уровне и составили 494 млн 166 тыс. рублей. Отметим, в соответствии с соглашением Минфина и Псковской области к 1 января 2019 года соотношение госдолга региона к собственным доходам должно составлять не более 89 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».