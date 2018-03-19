Госдолг Псковской области на 1 марта превысил 16,6 миллиарда рублей 

Псковская губерния: последние новости

Сбербанк выдаст администрации Псковской области коммерческий кредит на 500 млн рублей

Дефицит бюджета Псковской области на 1 марта составил 718 млн рублей

В 2017 году объём произведённой сельскохозяйственной продукции в Псковской области составил 35 млрд рублей