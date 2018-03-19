Ещё
Госдолг Псковской области на 1 марта превысил 16,6 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдолг Псковской области на 1 марта превысил 16,6 миллиарда рублей 

Псковская губерния 4 часа назад
Объём государственного долга Псковской области на 1 марта 2018 года вырос по сравнению с 1 января роавно на 300 млн рублей и составил 16 млрд 672 млн 264 тыс. рублей, сообщает министерство финансов РФ в сводном отчёте о госдолге регионов. При этом, по данным Минфина, структура госдолга изменилась: коммерческие кредиты уменьшились на 1 млрд 609 млн рублей и составляют 8 млрд 622 млн 824 тыс. рублей. Бюджетные кредиты увеличись на 1 млрд 909 млн рублей и составили 7 млрд 555 млн 274 тыс. рублей. Государственные гарантии остались на прежнем уровне и составили 494 млн 166 тыс. рублей. Отметим, в соответствии с соглашением Минфина и Псковской области к 1 января 2019 года соотношение госдолга региона к собственным доходам должно составлять не более 89 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Сбербанк выдаст администрации Псковской области коммерческий кредит на 500 млн рублей Дефицит бюджета Псковской области на 1 марта составил 718 млн рублей В 2017 году объём произведённой сельскохозяйственной продукции в Псковской области составил 35 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина500
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов22
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ14
«Перестаньте нас оскорблять»177
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение