Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на сумму более 3 трлн рублей 

На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на более чем 3 трлн рублей. Значительная часть этой суммы идет на выплату заработной платы и налоги.
За последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты Российской Федерации 481 млрд рублей налогов, 444 млрд пошло на зарплату и 121 млрд — в Пенсионный фонд.
Таким образом, военным ведомством возвращается в экономику значительная часть полученных средств, что способствует выполнению социальных программ, помогает предприятиям ОПК развиваться.