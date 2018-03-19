В прошлом году добыча угля в Китае возросла впервые с 2014 года

Пекин, 19 марта / Синьхуа / — Согласно опубликованным сегодня Государственным статистическим управлением КНР данным, в 2017 году добыча рядового угля в Китае составила 3,52 млрд тонн, прирост по сравнению с позапрошлым годом достиг 3,3 проц, добыча возросла впервые с 2014 года.

В соответствии с данными, снижение добычи рядового угля началось после достижения в 2013 году исторического максимума в 3,97 млрд тонн. В 2016 году вследствие политики сокращения производственных мощностей и замедления спроса добыча угля составила 3,41 млрд тонн, что стало самым низким показателем с 2010 года.

Помимо этого, в последние два года быстро росли объемы импорта угля. —0—