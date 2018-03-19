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S&P оставило рейтинг банка «Возрождение» на пересмотре
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S&P оставило рейтинг банка «Возрождение» на пересмотре 

Прайм 5 часов назад
МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка «Возрождение» в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.
При этом сами долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка «Возрождение» сейчас находится на уровне «B».
"Сохранение на негативном пересмотре отражает неопределенность относительно будущей структуры собственности банка и его бизнес стратегии", — говорится в сообщении.
Аналитики агентства добавляют, что, по их мнению, несмотря на предписание ЦБ РФ от 18 декабря 2017 года братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым продать их долю в банке, фактическое владение банком еще не изменилось. Банк «Возрождение» входит в одну группу с Промсвязьбанком, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. С другой стороны регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, и предписал Ананьевым сократить долю в капитале «Возрождения» до 10%.
"Несмотря на то что Ананьевы перевели свои доли в несколько кипрских структур, мы считаем, что эти фирмы аффилированы с братьями, именно поэтому ЦБ РФ также ограничил их права голоса в «Возрождении» до 10% акций банка (без этого ограничения, им принадлежат 50,034% голосующих прав)", — добавляет S&P.
Дополнительно, аналитики S&P отмечают, что не понимают, кто в итоге будет контрольным акционером банка. В начале марта акционеры банка «Возрождение» избрали новый состав совета директоров, в котором 5 мест из 12 заняли представители фонда Bonum Capital, три места заняли представители Renaissance Capital, еще три — руководство банка «Возрождение». Агентство надеется вывести рейтинг банка из списка на пересмотр в течение следующих трех месяцев.
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