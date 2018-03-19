S&P оставило рейтинг банка «Возрождение» на пересмотре

МОСКВА , 19 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка «Возрождение» в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

При этом сами долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка «Возрождение» сейчас находится на уровне «B».

"Сохранение на негативном пересмотре отражает неопределенность относительно будущей структуры собственности банка и его бизнес стратегии", — говорится в сообщении.

Аналитики агентства добавляют, что, по их мнению, несмотря на предписание ЦБ РФ от 18 декабря 2017 года братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым продать их долю в банке, фактическое владение банком еще не изменилось. Банк «Возрождение» входит в одну группу с Промсвязьбанком , который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. С другой стороны регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, и предписал Ананьевым сократить долю в капитале «Возрождения» до 10%.

"Несмотря на то что Ананьевы перевели свои доли в несколько кипрских структур, мы считаем, что эти фирмы аффилированы с братьями, именно поэтому ЦБ РФ также ограничил их права голоса в «Возрождении» до 10% акций банка (без этого ограничения, им принадлежат 50,034% голосующих прав)", — добавляет S&P.