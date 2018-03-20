Statoil завершила сделку по покупке у Total долей в двух проектах в Северном море

Норвежская нефтегазовая компания Statoil завершила сделку по приобретению у французской Total ее долей в проектах по разработке месторождения Martin Linge и Garantiana на континентальном шельфе Норвегии , говорится в сообщении компании. Statoil стала оператором проектов.

После завершения сделки Statoil принадлежит 70% в проекте разработки месторождения Martin Linge и 40% в проекте разработки месторождения Garantiana.

Общая сумма сделки по двум проектам составляет $1,45 млрд

Месторождение Martin Linge расположено в Северном море, к западу от месторождения Oseberg. Извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются в 300 млн баррелей нефтяного эквивалента. Срок эксплуатации запланирован до 2030-х годов.

Месторождение Garantiana расположено в Северном море, к северу от месторождения Visund. Извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются в 50-70 млн баррелей нефтяного эквивалента.