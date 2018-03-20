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Statoil завершила сделку по покупке у Total долей в двух проектах в Северном море
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Statoil завершила сделку по покупке у Total долей в двух проектах в Северном море 

Rambler News Service 7 часов назад
Норвежская нефтегазовая компания Statoil завершила сделку по приобретению у французской Total ее долей в проектах по разработке месторождения Martin Linge и Garantiana на континентальном шельфе Норвегии, говорится в сообщении компании. Statoil стала оператором проектов.
После завершения сделки Statoil принадлежит 70% в проекте разработки месторождения Martin Linge и 40% в проекте разработки месторождения Garantiana.
Общая сумма сделки по двум проектам составляет $1,45 млрд
Месторождение Martin Linge расположено в Северном море, к западу от месторождения Oseberg. Извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются в 300 млн баррелей нефтяного эквивалента. Срок эксплуатации запланирован до 2030-х годов.
Месторождение Garantiana расположено в Северном море, к северу от месторождения Visund. Извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются в 50-70 млн баррелей нефтяного эквивалента.
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