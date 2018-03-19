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Statoil стал оператором месторождений Martin Linge и Garantiana на шельфе Норвегии
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Statoil стал оператором месторождений Martin Linge и Garantiana на шельфе Норвегии 

Прайм 5 часов назад
Норвежская компания Statoil завершила сделку по приобретению у французской Total ее доли в месторождениях Martin Linge и Garantiana на норвежском континентальном шельфе, она также стала их оператором, говорится в сообщении компании.
Теперь Statoil принадлежит 70% в Martin Linge и 40% в месторождении Garantiana. Общая сумма сделки по двум месторождениям оценивается в 1,45 миллиарда долларов.
По условиям сделки, 121 сотрудник компании Total был переведен в норвежскую компанию.
Нефтегазовое месторождение Martin Linge расположено в Северном море примерно в 180 километрах к западу от норвежского города Берген. Оператором проекта до завершения сделки со Statoil является Total E&P Norge (51%), в разработке месторождения участвуют также компании Petoro (30%) и Statoil (19%). Потенциал извлекаемых ресурсов превышает 300 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Ожидаемый период эксплуатации охватывает 2030-е годы. Garantiana — это нефтяное месторождение к северу от месторождения Visund в Северном море с извлекаемым ресурсным потенциалом от 50 до 70 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Statoil несколько десятилетий разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе и является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.
Total — французская компания, один из крупнейших нефтедобытчиков в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20-процентной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».
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