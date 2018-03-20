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В Орловские сахарные заводы инвестируют 760 млн рублей
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В Орловские сахарные заводы инвестируют 760 млн рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области в текущем в модернизацию сахарных заводов региона планируется вложить более 760 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инвестиции в Колпнянский сахарный завод составят 270 млн рублей. На эти средства планируется построить отделение сушки сахара и провести текущий ремонт.
В ЗАО «Сахарный комбинат „Отрадинский“ инвестируют 160 млн рублей, что позволит перенести линию фасовки, модернизировать локальную вычислительную сеть, приобрести оборудование и выполнить работы по проекту устранения примесей и сделать текущий ремонт.
ООО „Ливны сахар“ потратит 210 млн рублей на текущий и капитальный ремонт, а также монтаж жомосушильного комплекса. В реконструкцию Залегощенского сахарного завода вложат 121,7 млн рублей.
Напомним, в минувшем году был поставлен исторический рекорд по валовому сбору сахарной свеклы. В Орловской области было накопано 2,25 млн тонн.
Сообщение В Орловские сахарные заводы инвестируют 760 млн рублей появились сначала на РИА 57.
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