В Орловские сахарные заводы инвестируют 760 млн рублей

Орловской области в текущем в модернизацию сахарных заводов региона планируется вложить более 760 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестиции в Колпнянский сахарный завод составят 270 млн рублей. На эти средства планируется построить отделение сушки сахара и провести текущий ремонт.

В ЗАО «Сахарный комбинат „Отрадинский“ инвестируют 160 млн рублей, что позволит перенести линию фасовки, модернизировать локальную вычислительную сеть, приобрести оборудование и выполнить работы по проекту устранения примесей и сделать текущий ремонт.

ООО „Ливны сахар“ потратит 210 млн рублей на текущий и капитальный ремонт, а также монтаж жомосушильного комплекса. В реконструкцию Залегощенского сахарного завода вложат 121,7 млн рублей.

Напомним, в минувшем году был поставлен исторический рекорд по валовому сбору сахарной свеклы. В Орловской области было накопано 2,25 млн тонн.