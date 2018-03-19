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«Роснефть» купит у «Русвьетпетро» 1,2 млн тонн нефти на 19 млрд руб
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«Роснефть» купит у «Русвьетпетро» 1,2 млн тонн нефти на 19 млрд руб 

Прайм 6 часов назад
"Роснефть" закупает у совместной компании «Зарубежнефти» и вьетнамской Petrovietnam — «Русвьетпетро» — 1,2 миллиона тонн нефти за 19,12 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Договор действует по 31 марта 2019 года.
Согласно документам, договор заключен между сервисной «дочкой» «Зарубежнефти» — ООО «Зарнестсервис» — и «Роснефтью». Поставка сырья от поставщика к покупателю будет осуществляться из ресурсов «Русвьетпетро» путем отгрузки нефти трубопроводным транспортом "Транснефти". Место поставки — город Усинск (республика Коми).
Минимальное количество поставляемой товарной нефти составляет 80 тысяч тонн в месяц, отмечается в договоре.
"Роснефть" перегружает нефть из нефтепровода «Транснефти» Усинск-Ярославль на собственной перевалочной базе на станции Приводино, которая находится на полпути между Усинском и Ярославлем, в железнодорожные цистерны для ее отгрузки в Архангельск и последующей поставки на экспорт на рынки Западной Европы.
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