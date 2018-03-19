«Роснефть» купит у «Русвьетпетро» 1,2 млн тонн нефти на 19 млрд руб

"Роснефть" закупает у совместной компании «Зарубежнефти» и вьетнамской Petrovietnam — «Русвьетпетро» — 1,2 миллиона тонн нефти за 19,12 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Договор действует по 31 марта 2019 года.

Согласно документам, договор заключен между сервисной «дочкой» «Зарубежнефти» — ООО «Зарнестсервис» — и «Роснефтью». Поставка сырья от поставщика к покупателю будет осуществляться из ресурсов «Русвьетпетро» путем отгрузки нефти трубопроводным транспортом "Транснефти" . Место поставки — город Усинск республика Коми ).

Минимальное количество поставляемой товарной нефти составляет 80 тысяч тонн в месяц, отмечается в договоре.