«Сибур» может направить на финальные дивиденды за 2017 год 14,7 млрд рублей

Совет директоров «Сибура» рекомендовал акционерам компании выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 6,75 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма финальных дивидендов может составить 14,705 млрд рублей. Суммарные дивиденды (с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года) составят 24,508 млрд рублей.

«Рекомендовать общему собранию акционеров «Сибур Холдинг»: направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 24 507 889 875 рублей. С учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам шести месяцев 2017 отчетного года в размере 9 803 155 950 рублей выплатить дивиденды в денежной форме в размере 6,75 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 14 704 733 925 рублей», — отмечает компания.

Годовое собрание акционеров «Сибура» состоится 16 апреля в Москве . Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 26 марта 2018 года.

Как ранее сообщало RNS, осенью 2017 года акционеры «Сибура» [приняли решение] (https://rns.online/energy/Sibur-napravit-na-dividendi-za-pervoe-polugodie-98-mlrd-rublei-2017-10-03/) выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 4,5 рубля на обыкновенную акцию. Всего на выплату промежуточных дивидендов было направлено 9,803 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году.

Годом ранее «Сибур» выплачивал дивиденды по итогам шести месяцев 2016 года в размере 7,254 млрд рублей, или 3,33 рубля на акцию. Финальные дивиденды за 2016 год составили 9,367 млрд рублей, или 4,3 рубля на акцию.

Суммарные дивиденды компании за 2016 год с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев составили 7,63 рубля на акцию, или 16,62 млрд рублей.