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МТС в 2017 году укрепила лидерство и увеличила отрыв от основных конкурентов
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МТС в 2017 году укрепила лидерство и увеличила отрыв от основных конкурентов 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания МТС укрепила лидерство в России и по итогам 2017 года продолжила увеличивать отрыв от основных конкурентов по ключевым финансовым показателям. Причины — рост потребления мобильного интернета, высокие продажи смартфонов и активное использование цифровых услуг, в том числе мобильных приложений.
Сотовый оператор МТС, согласно официальной отчетности, увеличил разрыв с "Мегафоном" и "Вымпелкомом" сразу по двум основным финансовым показателям — выручке и OIDBA. В 2017 году отрыв МТС от основных конкурентов увеличился, как и в прошлые годы, и стал рекордным за всю историю.
По итогам 2017 года разрыв МТС по выручке с «Мегафоном» вырос до рекордных 94,9 миллиарда рублей по сравнению с 89 миллиардами рублей по итогам 2016 года, а с «Вымпелкомом» — до 136,4 миллиарда рублей с 128 миллиардами рублей по итогам 2016 года.
По OIBDA разрыв МТС с «Мегафоном» по итогам 2017 года увеличился до 50 миллиардов рублей по сравнению с 40 миллиардами рублей по итогам 2016 года, а с «Вымпелкомом» — с 58 миллиардами рублей годом ранее до 67,5 миллиарда рублей.
Причины такого роста в МТС видят в изменении потребительского поведения и ценовой конъюнктуры рынка мобильной связи — в 2017 году значительно выросла доля цифровых каналов продаж и обслуживания, повысилось качество продаж SIM-карт и увеличилось потребление мобильного интернета. По словам президента и председателя правления МТС Алексея Корня, в 2017 году компания претерпела значительную трансформацию в сторону цифровизации и развития новых направлений бизнеса. Оператор инвестировал в развитие финансовых сервисов, вышел на рынок киберспорта, приобрел контроль в разработчике облачных касс и купил двух ведущих российских билетных операторов на рынке развлечений.
В конце февраля текущего года стало известно, что МТС обошла по капитализации «Мегафон» и владельца «Билайна»"— компанию VEON вместе взятых. Подсчет велся по стоимости компаний на Нью-Йоркской бирже (NYSE) — капитализация МТС составила около 12,5 миллиарда долларов, показатель «Мегафона» на Лондонской бирже (LSE) — 6,25 миллиарда долларов. Veon на Американской бирже (NASDAQ) оценивается в 5,4 миллиарда долларов.
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