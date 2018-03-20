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Поставляющую горячую воду большей части Омска компанию могут отключить от газа
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Поставляющую горячую воду большей части Омска компанию могут отключить от газа 

ТАСС 58 минут назад
Фото: superomsk.ru
ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Компания «Газпром межрегионгаз Омск» (дочернее общество ПАО «Газпром») намерена с 27 марта прекратить подачу газа девяти компаниям-должникам, включая муниципальную «Тепловую компанию», по сетям которой горячей водой обеспечиваются более 90% потребителей Омска, сообщила во вторник пресс-служба компании.
Общая задолженность теплоснабжающих организаций превышает 767 млн рублей.
"Региональный поставщик газа — ООО «Газпром межрегионгаз Омск» — уведомил крупных потребителей-дебиторов о полном ограничении подачи (поставки) газа с 12:00 (09:00 мск) 27 марта 2018 года. Основанием для уведомления потребителей послужило неисполнение ими обязательств по плате за газ, значительное увеличение просроченной дебиторской задолженности, отсутствие текущих платежей за потребленное топливо", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что теплоснабжающие организации в соответствии с действующим законодательством должны своевременно перейти на резервные виды топлива (мазут или уголь).
В городской администрации ТАСС сообщили, что мэр Омска Оксана Фадина держит сложившуюся вокруг «Тепловой компании» ситуацию на особом контроле. «Сегодня ведутся переговоры с ООО „Газпром межрегионгаз Омск“ и „Тепловой компанией“. Глава города поручила внимательно рассмотреть все возможные варианты и подготовить антикризисный план для предприятия, которое обеспечивает горячей водой 90% омичей. К вопросу также подключены специалисты департамента городского хозяйства и департамента финансов и контроля мэрии», — рассказал собеседник агентства.
Согласно прогнозам синоптиков, 27 марта в Омской области сохранится минусовая температура — около 10 градусов ниже нуля, при этом в последних числах месяца и в начале апреля ожидается похолодание до минус 20 градусов.
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 Ещё 5 источников 
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