Поставляющую горячую воду большей части Омска компанию могут отключить от газа

ОМСК , 20 марта. / ТАСС /. Компания «Газпром межрегионгаз Омск» (дочернее общество ПАО «Газпром» ) намерена с 27 марта прекратить подачу газа девяти компаниям-должникам, включая муниципальную «Тепловую компанию», по сетям которой горячей водой обеспечиваются более 90% потребителей Омска, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Общая задолженность теплоснабжающих организаций превышает 767 млн рублей.

"Региональный поставщик газа — ООО «Газпром межрегионгаз Омск» — уведомил крупных потребителей-дебиторов о полном ограничении подачи (поставки) газа с 12:00 (09:00 мск) 27 марта 2018 года. Основанием для уведомления потребителей послужило неисполнение ими обязательств по плате за газ, значительное увеличение просроченной дебиторской задолженности, отсутствие текущих платежей за потребленное топливо", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что теплоснабжающие организации в соответствии с действующим законодательством должны своевременно перейти на резервные виды топлива (мазут или уголь).

В городской администрации ТАСС сообщили, что мэр Омска Оксана Фадина держит сложившуюся вокруг «Тепловой компании» ситуацию на особом контроле. «Сегодня ведутся переговоры с ООО „Газпром межрегионгаз Омск“ и „Тепловой компанией“. Глава города поручила внимательно рассмотреть все возможные варианты и подготовить антикризисный план для предприятия, которое обеспечивает горячей водой 90% омичей. К вопросу также подключены специалисты департамента городского хозяйства и департамента финансов и контроля мэрии», — рассказал собеседник агентства.