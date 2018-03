Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 0,85% 

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции ICBC Turkey Bank AS (IS:ICBCT), которые подорожали на 0,320 п. (7,13%), закрывшись на отметке в 4,810. Котировки Turk Hava Yollari AO (IS:THYAO) выросли на 0,980 п. (5,48%), завершив торги на уровне 18,860. Бумаги Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS (IS:KOZAA) выросли в цене на 0,310 п. (4,94%), закрывшись на отметке 6,590.

Лидерами падения стали акции Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AS (IS:YATAS), цена которых упала на 0,960 п. (2,62%), завершив сессию на отметке 35,680. Акции Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD) поднялись на 0,090 п. (2,15%), закрывшись на уровне 4,090, а Coca-Cola Icecek AS (IS:CCOLA) снизились в цене на 0,78 п. (2,08%) и завершили торги на отметке 36,64.