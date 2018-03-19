Чистый убыток Uniper в 2017 году снизился почти в пять раз — до €656 млн

Чистый убыток немецкой энергетической компании Uniper снизился в 2017 году в 4,9 раза по сравнению с показателем предыдущего года и составил €656 млн, следует из отчетности компании. Чистый убыток компании в 2016 году составлял €3,217 млрд

Выручка компании выросла в 2017 году на 7,4% — до €72,238 млрд Убыток до налогообложения сократился в 45 раз и составил €88 млн Чистый долг компании с начала года снизился на 41,3% — с €4,167 млрд по состоянию на 31 декабря 2016 года до €2,445 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Uniper является дочерней компанией E.ON по производству электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле.