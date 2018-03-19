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Чистый убыток Uniper в 2017 году снизился почти в пять раз — до €656 млн
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Чистый убыток Uniper в 2017 году снизился почти в пять раз — до €656 млн 

Rambler News Service 7 часов назад
Чистый убыток немецкой энергетической компании Uniper снизился в 2017 году в 4,9 раза по сравнению с показателем предыдущего года и составил €656 млн, следует из отчетности компании. Чистый убыток компании в 2016 году составлял €3,217 млрд
Выручка компании выросла в 2017 году на 7,4% — до €72,238 млрд Убыток до налогообложения сократился в 45 раз и составил €88 млн  Чистый долг компании с начала года снизился на 41,3% — с €4,167 млрд по состоянию на 31 декабря 2016 года до €2,445 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Uniper является дочерней компанией E.ON по производству электроэнергии, а также глобальной энергетической торговле.
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