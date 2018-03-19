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«Кортес»: Оптовые цены на бензин в РФ с 12 по 16 марта в основном выросли
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«Кортес»: Оптовые цены на бензин в РФ с 12 по 16 марта в основном выросли 

Прайм 7 часов назад
Оптовые цены на бензин в России в основном выросли по итогам рабочей недели с 12 по 16 марта; при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин «Нормаль-80», который подешевел на 1,787 тысячи рублей — до 39,28 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».
Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин «Регуляр-92» — 41,915 тысячи рублей за тонну (рост на 581 рубль), «Премиум-95» — 43,502 тысячи рублей за тонну (рост на 893 рубля), на летнее дизтопливо — 42,288 тысячи рублей за тонну (рост на 243 рубля).
На мелкооптовом рынке цена на «Нормаль-80» выросла на 26 рублей — до 44,778 тысячи рублей за тонну, на «Регуляр-92» — на 267 рублей, до 45,618 тысячи рублей за тонну, на «Премиум-95» — на 229 рублей, до 46,843 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость «Нормаля-80» повысилась на 2 копейки и составила 36,06 рубля за литр, на «Регуляр-92» — не изменилась и составила 38,25 рубля за литр, на «Премиум-95» — понизилась на 1 копейку и составила 41,06 рубля за литр.
Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 911 рублей — до 45,386 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 856 рублей — до 42,962 тысячи рублей за тонну. Розничная цена понизилась на 1 копейку и составила 40,98 рубля за литр.
Оптовая цена авиакеросина выросла на 77 рублей — до 40,043 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 16 рублей — до 39,978 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах снизилась на 184 рубля — до 54,013 тысячи рублей за тонну.
Оптовая цена топочного мазута снизилась на 52 рубля и составила 11,944 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 626 рублей — до 12,24 тысячи рублей за тонну.
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