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Чистый убыток Saipem в 2017 году снизился более чем в 6 раз — до €328 млн
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Чистый убыток Saipem в 2017 году снизился более чем в 6 раз — до €328 млн 

Rambler News Service 7 часов назад
Чистый убыток компании Saipem (входит в итальянскую нефтегазовую группу Eni) составил в 2017 году €328 млн, что в 6,4 раза меньше, чем в 2016 году, говорится в отчете компании.
По итогам IV квартала 2017 года чистый убыток составил €271 млн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Выручка Saipem за 2017 год составила € 8,999 млрд, что на 9,8% меньше показателя 2016 года. Выручка компании в четвертом квартале выросла на 1,7% и составила €2,126 млрд
Убыток до налогообложения составил в 2017 году €106 млн против €1,635 млрд годом ранее (снижение в 15,4 раза). В четвертом квартале компания получила убыток до налогообложения в размере €195 млн против €27 млн убытка за аналогичный период 2016 года (рост в 7,2 раза).
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