Австрийская OMV купит бизнес Shell в Новой Зеландии

Стоимость сделки составит $578 млн Завершение сделки запланировано на четвертый квартал текущего года.

Shell отмечает, что сделка реализуется в рамках стратегии компании по продаже активов на $30 млрд до конца 2018 года.

«Это согласуется с стратегией Shell по продаже активов на сумму $30 млрд к концу 2018 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, компания уходит из Новой Зеландии после более чем 100 лет работы.