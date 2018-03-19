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Австрийская OMV купит бизнес Shell в Новой Зеландии
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Австрийская OMV купит бизнес Shell в Новой Зеландии 

Rambler News Service 7 часов назад
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заключила соглашение с австрийской нефтегазовой компанией OMV о продаже ей своего бизнеса в Новой Зеландии, говорится в сообщении Shell.
Стоимость сделки составит $578 млн Завершение сделки запланировано на четвертый квартал текущего года.
Shell отмечает, что сделка реализуется в рамках стратегии компании по продаже активов на $30 млрд до конца 2018 года.
«Это согласуется с стратегией Shell по продаже активов на сумму $30 млрд к концу 2018 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, компания уходит из Новой Зеландии после более чем 100 лет работы.
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