«Аэрофлот» возвращается в Каир и топ медиарейтинга 

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 4 455 660 публикаций СМИ за период с 12 по 18 марта 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу стал «Ростелеком». СМИ сообщали, что компания запустила портал для видеонаблюдения за выборами президента РФ.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Аэрофлота». СМИ сообщали, что авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля 2018 года.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
«Ростелеком»
37 534,8 «Аэрофлот»
36 841,9 Сбербанк
34 574,7 30 742,3 «Роснефть»
25 071,8 24 767,0 Apple
21 602,0 «Яндекс»
20 831,6 «Росатом»
19 209,1 Google
16 710,0 Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу остается Алексей Миллер. Глава «Газпрома» на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил, что процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» займет до двух лет.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Игоря Комарова. Гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что госкорпорация планирует запустить к МКС три новых модуля.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Алексей Миллер «Газпром»
16 566,1 Игорь Сечин «Роснефть»
10 595,0 Аркадий Ротенберг «Стройгазмонтаж»
8 831,5 Герман Греф Сбербанк
6 057,3 Игорь Комаров «Роскосмос»
5 552,0 Николай Подгузов «Почта России»
4 323,0 Роман Абрамович ФК «Челси»
4 233,3 Сергей Чемезов «Ростех»
3 965,6 Олег Дерипаска «Русал»
3 663,4