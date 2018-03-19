«Аэрофлот» возвращается в Каир и топ медиарейтинга

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 4 455 660 публикаций СМИ за период с 12 по 18 марта 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу стал «Ростелеком». СМИ сообщали, что компания запустила портал для видеонаблюдения за выборами президента РФ.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Аэрофлота» . СМИ сообщали, что авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы Каир 11 апреля 2018 года.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

«Ростелеком»

37 534,8 «Аэрофлот»

16 710,0 Бизнесмены недели

Самое заметное перемещение в рейтинге у Игоря Комарова . Гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что госкорпорация планирует запустить к МКС три новых модуля.

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Алексей Миллер «Газпром»

6 057,3 Игорь Комаров «Роскосмос»

3 663,4