Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за 2017 г в 6,75 руб на акцию

Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам компании направить на выплату финальных дивидендов по результатам 2017 года 14,705 миллиарда рублей, или 6,75 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

Ранее совет директоров «Сибура» рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия (без учета промежуточных выплат за первое полугодие) 9,8 миллиарда рублей, или 4,5 рубля на обыкновенную акцию.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11-й день с даты принятия годовым собранием акционеров решения о выплате дивидендов по результатам 2017 года.

Финальные дивиденды компании по итогам 2016 года составили 9,37 миллиарда рублей, или 4,3 рубля на бумагу. По итогам первого полугодия «Сибур» направил на дивиденды 7,254 миллиарда рублей, или 3,33 рубля на акцию. Таким образом, в общей сложности за 2016 год «Сибур» направил на дивиденды 16,6 миллиарда рублей.

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.