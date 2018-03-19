ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства со стороны Siemens 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила нарушений по жалобе в отношении немецкого концерна Siemens по подозрению компании в недобросовестной конкуренции, сообщили RNS в ведомстве.
«На данный момент ФАС России не выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы компаний Siemens», — отметили в ФАС.
В антимонопольной службе пояснили, что рассмотрение жалобы окончено.
В конце января глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство не выявило серьёзных нарушений по жалобе в отношении Siemens
«Надо либо, проводить дополнительное расследование, чем сейчас, видимо, и заняты, либо закрывать это дело», — говорил Артемьев.