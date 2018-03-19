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ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства со стороны Siemens
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ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства со стороны Siemens 

Rambler News Service 7 часов назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила нарушений по жалобе в отношении немецкого концерна Siemens по подозрению компании в недобросовестной конкуренции, сообщили RNS в ведомстве.
«На данный момент ФАС России не выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы компаний Siemens», — отметили в ФАС.
В антимонопольной службе пояснили, что рассмотрение жалобы окончено.
В конце января глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство не выявило серьёзных нарушений по жалобе в отношении Siemens
«Надо либо, проводить дополнительное расследование, чем сейчас, видимо, и заняты, либо закрывать это дело», — говорил Артемьев.
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