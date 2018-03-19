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АСВ подало иск к экс-руководителям ВЛБанка на 1,6 млрд рублей
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АСВ подало иск к экс-руководителям ВЛБанка на 1,6 млрд рублей 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: РАПСИ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Иркутской области о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Вашего Личного Банка (ВЛБанка) девяти его бывших руководителей на общую сумму 1,6 млрд рублей, следует из материалов АСВ.
«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 16 июня 2014 года по 29 января 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из банка ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудно-вексельную задолженность и права требования к техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность)», — отмечается в сообщении.
В результате действий контролирующих ВЛБанк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Данные обстоятельства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, заключили в АСВ.
По данным ЦБ, назначенная в связи с отзывом у ВЛБанка лицензии (29 января 2015 года, 19 марта признан банкротом) временная администрация выявила проведенные бывшим руководством банка операции, «имеющие признаки вывода из банка активов путем замены кредитного портфеля на неликвидное имущество и векселя компаний с сомнительной платежеспособностью на сумму порядка 1,2 млрд рублей».
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