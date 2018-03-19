В России на развитие медицины выделят более 10 млрд рублей

«Минздраву выделяются 4,35 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на развитие паллиативной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также выделяются средства в размере 3,8 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения с целью обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.

Помимо этого, 2,5 миллиарда рублей будут выделены на обеспечение доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации.