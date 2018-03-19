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В России на развитие медицины выделят более 10 млрд рублей
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В России на развитие медицины выделят более 10 млрд рублей 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Правительство России выделит министерству здравоохранения из резервного фонда свыше 10 миллиардов рублей на повышение квалификации врачей, развитие паллиативной медицинской помощи и улучшение лекарственного обеспечения инвалидов, сообщает в понедельник Газета.ru.
«Минздраву выделяются 4,35 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на развитие паллиативной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Также выделяются средства в размере 3,8 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения с целью обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.
Помимо этого, 2,5 миллиарда рублей будут выделены на обеспечение доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации.
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