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Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов
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Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Акции крупнейшей в мире социальной сети в ходе торгов на бирже NASDAQ рухнули на 6,26 процента или 11,59 доллара за акцию, достигнув 173,5 долларов за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На открытии рынка акции стоили 177,01 доллара, зафиксированный максимум составил 177,17 доллара, минимум — 173 доллара. Как отмечает агентство Reuters, обвал акций отразился на рыночной капитализации компании, которая рухнула примерно на 23,8 миллиарда долларов с пятничного уровня в 538 миллиардов долларов.
Причем некоторые инвесторы уже успели изменить свое отношение к акциям Facebook, которые за прошлый год показали доходность в 60 процентов годовых. Например, инвестаналитик Pivotal Research Group Брайан Уэзер поместил акции Facebook в категорию «продавать».
Поводом для падения акций стала информация о масштабном сливе персональных данных 50 миллионов пользователей. Руководство Facebook узнало, что несколько сотрудников социальной сети передавали данные третьей стороне — аналитической компании Cambridge Analytica, которая была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.
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