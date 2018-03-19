Совет директоров «Транснефти» поручил договориться об условиях покупки у «Суммы» доли в НМТП 

Совет директоров «Транснефти» дал поручение завершить переговоры с «Суммой» о приобретении ее доли в стивидорной компании «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) на приемлемых условиях, сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«Совет директоров рассмотрел вопрос о расширении деятельности группы ПАО «Транснефть» в Новороссийском морском торговом порту и поручил завершить переговоры с группой «Сумма» по сделке на приемлемых для «Транснефти» условиях», — отметил Демин.