АСВ намерено взыскать с экс-руководства РСКБ 3 млрд рублей

«В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что председатель правления банка Павлова Алевтина Евгеньевна, а также члены правления банка Никитина Татьяна Алексеевна Баранова Екатерина Витальевна принимали решения по выдаче/одобрению предоставления кредитов и приобретению права требования, в результате чего активы банка сформированы ссудной задолженностью лиц заведомо неспособных исполнить принятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, отметили в АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у РСКБ в июне 2015 года. В августе Арбитражный суд Москвы признал РСКБ банкротом. «Дыра» в балансе РСКБ была оценена более чем в 2,6 млрд рублей. АСВ ранее сообщило, что объем выплат вкладчикам по данному страховому случаю составит примерно 1,7 млрд рублей.

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