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Кабмин выделит более 10 млрд рублей на развитие медицины
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Кабмин выделит более 10 млрд рублей на развитие медицины 

Газета.Ru 8 часов назад
Правительство выделит Минздраву из резервного фонда более 10,5 млрд руб. на повышение квалификации врачей, развитие паллиативной медицинской помощи и улучшение лекарственного обеспечения инвалидов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как стало известно, Минздраву выделяются 4,35 млрд руб. «для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на развитие паллиативной медицинской помощи».
Также выделяются средства в размере 3,8 млрд руб. для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения с целью обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.
Помимо этого, 2,5 млрд руб. будут выделены на обеспечение доступа практикующих врачей к непрерывному повышению квалификации.
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