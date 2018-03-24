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Три улицы Рязани останутся в ближайшие дни без газа
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Три улицы Рязани останутся в ближайшие дни без газа 

АиФ Рязань 58 минут назад
Фото: АиФ Рязань
26, 27 и 28 марта на трех улицах Рязани будут отключать газ, сообщает пресс-служба горадминистрации. Причина отключения — профилактические работы на газопроводе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
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