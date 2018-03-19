С начала года приставы взыскали с неплательщиков за ЖКУ из Отрадного свыше 1,6 миллиона рублей

С начала текущего года судебные приставы взыскали с жителей Отрадного более 1,6 миллиона рублей в счет погашения имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в юридическом отделе районного «Жилищника».

— На сегодняшний день в районе Отрадное 1 067 лицевых счетов имеют задолженность свыше шести месяцев по оплате ЖКУ. В общей сложности их долг составляет более 130 миллионов рублей, — рассказали в юротделе управляющей компании.

Отметим, что общая сумма задолженности за коммуналку в районе составляет более 154 миллионов рублей. (ип)