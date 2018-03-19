Ещё
Правительство РФ выделит Нижегородской области 114,6 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ выделит Нижегородской области 114,6 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи 

Newsroom24 9 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте правительства России.
В распоряжении правительства отмечается, что средства в размере 4,35 млрд рублей планируется выделить субъектам РФ в 2018 году. Нижегородская область получит 114,6 млн рублей из данной суммы.
В текущем году правительство также намерено выделить субъектам 3,8 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих инвалидность, Нижегородской области из этих средств будет направлено 55,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит Нижегородской области около 173 млн рублей на приобретение оборудования для детских поликлиник.
Партнер проекта «Здоровье» медицинский центр «Добрый доктор». Лицензия ООО «КААМА РЕГИОН» № ЛО-52-01-005046 от 14.09.2015г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области. Лицензия ООО «КААМА» № ЛО-52-01-005117 от 05.11.2015г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Newsroom24: последние новости
Более 2,5 млрд рублей перечислили в федеральный бюджет в февраля нижегородские таможенники Зарплаты бюджетников поднимут в Нижегородской области Росбанк в Нижнем Новгороде прирастил бизнес в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов31
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко17
«Перестаньте нас оскорблять»178
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение