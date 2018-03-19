Правительство РФ выделит Нижегородской области 114,6 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи

Об этом сообщается на сайте правительства России.

В распоряжении правительства отмечается, что средства в размере 4,35 млрд рублей планируется выделить субъектам РФ в 2018 году. Нижегородская область получит 114,6 млн рублей из данной суммы.

В текущем году правительство также намерено выделить субъектам 3,8 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих инвалидность, Нижегородской области из этих средств будет направлено 55,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит Нижегородской области около 173 млн рублей на приобретение оборудования для детских поликлиник.

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