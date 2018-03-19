«Роснефть» оценивает максимальный объем добычи на Кондинском месторождении в 2 млн тонн в год

«Роснефть» запланировала полку добычи на Кондинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе ( ХМАО ) на уровне 2 млн тонн в год, говорится в материалах компании.

Как отмечает «Роснефть» выход добычи на полку запланирован в 2019 году.

Запасы месторождения (3P) составляют 143 млн тонн нефтяного эквивалента (1,036 млрд баррелей нефтяного эквивалента), говорится в материалах.

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Роснефть» [пересмотрит] (https://rns.online/energy/Rosneft-peresmotrit-otsenku-maksimalnogo-obema-dobichi-na-Kondinskom-mestorozhdenii-2017-11-14/) полку добычи на Кондинском месторождении.

Как ранее сообщало RNS, в середине апреля 2017 года «Роснефть» [приобрела] (https://rns.online/energy/Rosneft-priobrela-proekt-Kondaneft-v-HMaO-za-40-mlrd-rublei-2017-04-11/) у Независимой нефтегазовой компании проект «Конданефть» в Ханты-Мансийском автономном округе за 40 млрд рублей.

«Роснефть» [оценивала] (https://rns.online/energy/Rosneft-otsenivaet-maksimalnii-uroven-dobichi-Kondanefti-v-4-mln-tonn-v-god-2017-05-10/) пик добычи нефти на проекте «Конданефть» в 4 млн тонн в год. При этом запасы Кондинской группы месторождений по категории 2Р (доказанные и вероятные запасы) составляют 159 млн тонн нефти.