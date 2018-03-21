Доллар дешевеет в ожидании решения от ФРС США

По состоянию на 19.39 мск курс евро к доллару рос до 1,2262 доллара за евро с 1,2241 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,36 иены за доллар со 106,54 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21% — до 90,18 пункта.

Участники рынка ожидают, что ФРС США в среду по итогам мартовского заседания объявит о первом повышении процентной ставки в 2018 году. Трейдеры также будут ждать намеков на более активное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора в текущем году.

По данным CME Group, по состоянию на среду 97,2% экспертов считает, что ФРС повысит ставку до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, аналитики полагают, что шансы на повышение ставки более трех раз в этом году также выросли.

Однако некоторые аналитики считают, что повышение ставки ФРС будет недостаточно для того, чтобы остановить падение доллара, которое началось в прошлом году на фоне развития экономик различных стран и вероятности сворачивая стимулирующих программ от ряда мировых центробанков.