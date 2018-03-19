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«Роснефть» планирует в 2020 г ввести в эксплуатацию Харампурское месторождение в ЯНАО
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«Роснефть» планирует в 2020 г ввести в эксплуатацию Харампурское месторождение в ЯНАО 

Прайм 9 часов назад
"Роснефть" планирует ввести в эксплуатацию Харампурское нефтегазовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, сообщила вице-президент «Роснефти» Влада Русакова.
"В 2019 году мы планируем вывести «Роспан» на новый уровень добычи, в 2020 году запускаем Харампур. В целом мы видим, что заявленная ранее цель достигнуть в 2020 году добычи в 100 миллиардов (кубометров — ред.) реализуема, и мы к ней движемся", — сказала Русакова в ходе телефонной конференции для инвесторов.
"Роснефть" ожидает добычу газа на активах «Роспана» в перспективе на уровне более 19 миллиардов кубометров газа и более 5 миллионов тонн жидких углеводородов, говорится в презентации «Роснефти».
"Роснефть" и ВР в декабре договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в ЯНАО с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа. BP получит в проекте долю в 49%.
Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию туронской залежи, оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков. Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.
"Роспан интернешнл" владеет лицензиями на разработку меловых и юрских отложений Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского, Ево-Яхинского месторождений в пределах трех лицензионных участков с суммарными запасами около 1 триллионов кубометров газа, 150 миллионов тонн газового конденсата и 50 миллионов тонн нефти.
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