Рынок акций РФ вырос на фоне укрепления рубля и цены на нефть

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,41%, до 2291,18 пункта, индекс РТС — на 1,19%, до 1256 пунктов, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.43 мск снижался на 29 копеек — до 57,55 рублей, курс евро — на 76 копеек, до 70,57 рубля.

Майский фьючерс нефти марки Brent подскочил на 1,73%, до 67,19 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Во вторник лишь под конец торгов российскому рынку удалось выйти на положительную территорию. Несмотря на преобладания позитивной составляющей на внешних площадках на протяжении всей сессии, российский рынок большую часть дня провел на отрицательной территории. Однако подъем нефти марки Brent в район 67,5 доллара, а также позитивная динамика в Европе и США стимулировали покупки в наших акциях, несмотря на сохранение геополитической напряженности", — комментирует ситуацию Богдан Зварич из «Фридом Финанс».

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги тяжеловеса «Газпрома» восстанавливают позиции после пятничного провала, отмечает Анна Бодрова из «Альпари». Коррекция идет хорошими темпами, и если внешний фон позволит, то бумаги в ближайшее время стабилизируются в пределах 141,17-143,15 рубля, считает она.

Акции МТС во вторник оказались среди аутсайдеров, корректируясь после двух дней роста на корпоративных новостях, указывает Бодрова. «Между тем в предыдущую волну подъема акциям так и не удалось покинуть „боковик“ 306,98-320. Сейчас бумага стоит ровно посередине, в ближайшие сессии здесь наметится консолидация. Долгосрочный тренд в акциях МТС остается восходящим с целью 335 рублей», — считает аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский фондовый рынок во вторник торговался с постоянной переменой настроения, отмечает Бодрова из «Альпари». В результате индекс Мосбиржи по-прежнему остается в коридоре 2250-2300 пунктов, а попытки роста рублевого индикатора не выглядят впечатляющими, указывает эксперт. Промежуточные поддержки проходят по уровням 2275 и 2260 соответственно, сопротивление находится около 2300 пунктов, добавляет аналитик.

"Индекс РТС во вторник получал поддержку от укрепляющегося рубля, но и здесь рассчитывать на опору целиком и полностью все-таки не стоит: геополитический риск никуда не делся. Индекс РТС проторгуется в ближайшие дни в пределах 1235-1270 пунктов", — говорит она.

В среду Британия опубликует данные по рынку труда, а в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, вечером ждем данных по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге, напоминает Алексей Коренев из «Финама». Главным же событием для американских рынков остается решение по ставке, обращает внимание он. Россия расскажет об объемах розничных продаж и уровню безработицы, отмечает аналитик. В России за год отчитаются «Лукойл», «Фосагро» и «Юнипро», добавляет эксперт.