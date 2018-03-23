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Рынок акций РФ в начале торгов снижается
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Рынок акций РФ в начале торгов снижается
Прайм
1 час назад
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Индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы снижался на 1,1% — до 2260 пунктов, индекс РТС — на 1% — до 1246 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра колебалась около 69,5 доллара за баррель по марке Brent.
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