Рынок акций РФ в начале торгов снижается

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы снижался на 1,1% — до 2260 пунктов, индекс РТС — на 1% — до 1246 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра колебалась около 69,5 доллара за баррель по марке Brent.