Рынок акций РФ упал под давлением нефти и опасений торговых войн

МОСКВА , 22 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг упал по основным индексам под давлением нефти и опасений торговых войн.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,02% — до 2285,76 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1258,89 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.22 мск рос на 27 копеек — до 57,15 рубля, курс евро — на 10 копеек — до 70,29 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,48% — до 69,14 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня торги проходили исключительно в отрицательной зоне на смешанном внешнем фоне: с одной стороны, это высокие цены на нефть, показавшие рост на фоне неожиданного сокращения запасов, с другой стороны — снижение основных фондовых площадок, отмечает Айнур Дуйсембаева, аналитик Бинбанка

"Снижение глобальных рынков ускорилось после того, как стало известно, что сегодня будет объявлены возможные торговые тарифы США в отношении импорта Китая на сумму более чем 50 миллиардов долларов, а также ограничения китайских инвестиций в американские компании. В ответ на данную информацию официальные власти Китая заявили, что в случае введения тарифов Китай не останется в стороне и будет осуществлять контрмеры. Возобновление рисков «торговых войн» оказало давление на все рисковые активы, так как это значимый негативный фактор для всей глобальной экономики", — комментирует она.

ДИВИДЕНДЫЕ ИСТОРИИ

Акции " Распадской " к закрытию торгов подешевели на 10,52% — до 103,65 рубля (ранее уже обваливались на 14,9% — до минимума с 9 февраля в 98,6 рубля) на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2017 год.

Годовое собрание акционеров компании состоится 17 мая, дата закрытия реестра для участия в нем — 22 апреля. Впрочем, как говорится в сообщении компании, совет директоров «Распадской» может объявить устойчивую дивидендную политику при сохранении высоких цен на уголь.

Ранее руководство компании не исключало возможность выплаты дивидендов по итогам 2017 года на фоне улучшения конъюнктуры на рынке угля. Компания с 2009 года начислила дивиденды только один раз — это были промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию, всего на 3,9 миллиарда рублей.

"Стресс, подобный сегодняшнему, последний раз наблюдался 9 марта прошлого года, тогда акции за сессию просели на 9,5%. Несмотря на информацию о росте прибыли компании за 2017 год по стандартам МСФО в 1,7 раза, рынок расстроен из-за решения совета директоров не платить дивиденды по бумагам за прошлый год. Хотя, чему удивляться — «Распадская» не платила дивиденды уже несколько лет, перенаправляя прибыль в развитие", — комментирует Анна Бодрова из «Альпари».

Стабильные цены на уголь и прочая позитивная конъюнктура могут стать основой для формирования устойчивой дивидендной политики, но это случится не завтра, добавляет она.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "М. Видео" , крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева ), поднялись на 3,23% на фоне позитивных данных по МСФО за 2017 год.

Кроме того, в поддержку бумаг сыграли новости о намерении «М. Видео» выкупить «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей, отмечает Бодрова из «Альпари».

"Для сделки потребуются заемные деньги, но вряд ли это станет для компании серьезным препятствием. Покупку планируется завершить до конца второго квартала 2018 года, то есть достаточно быстро по рыночным меркам. Приобретение конкурента усилит позиции «М. Видео» на рынке, что и так понятно, и перенаправит потоки потенциальных покупателей именно сюда", — указывает она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Магнит" представит аудированные финансовые результаты за 2017 год по МСФО и проведет совет директоров, на котором обсудят приоритетные направления деятельности компании. В России прои?дет заседание ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики, на котором примут решение по процентнои? ставке. В еврозоне пои?дет саммит глав ЕС . В США представят информацию по объемам заказов на товары длительного пользования за февраль, продажам нового жилья за февраль, а также числу буровых установок от Baker Hughes", — напоминают о событиях пятницы аналитики «Велес Капитал».

Дуйсембаева из Бинбанка ожидает, что до конца текущей торговой недели на рынках будет сохраняться волатильность, учитывая ожидания по коррекции цен на нефть от текущих максимумов, считает, что индекс Мосбиржи будет находиться под давлением, и завтрашние торги пройдут в коридоре 2270–2330 пунктов.