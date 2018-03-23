Рынок акций РФ снижается вместе с европейскими площадками

Рынок акций РФ торгуется в минусе вместе с европейскими площадками, падающими на 0,43-1,4%.

Индекс Мосбиржи к 15.26 терял 0,18% — до 2281,62 пункта, индекс РТС — 0,07%, до 1257,96 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 14 копеек — до 57,11 рубля, курс евро рос на 11 копеек — до 70,56 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дорожал на 0,73% — до 69,41 доллара за баррель.

Индексы нейтрально отреагировали на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25%.

Банк России отметил, что продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в течение года. Также, по его прогнозу, годовая инфляция в России составит 3-4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

При этом ЦБ РФ также пообещал, что будет отслеживать внешние риски инфляции, учитывая усиление неопределенности в мировой торговле.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

"Лукойл" в ходе торгов пятницы обогнал "Роснефть" по рыночной капитализации: стоимость компании исходя из котировок акций на Московской бирже в моменте достигала 3 триллионов 313,8 миллиарда рублей при том, что госкомпания стоила 3 триллиона 313,5 миллиарда рублей.

Ранее в пятницу «Лукойл» обгонял по рыночной капитализации и "Газпром" , однако к текущему моменту газовый холдинг вернул лидерство среди компаний нефтегазового сектора — его стоимость составляла 3,332 триллиона рублей. Снова обошла к этому моменту «Лукойл» и «Роснефть», чья рыночная капитализация составляла 3,316 триллиона рублей против 3,297 триллиона у «Лукойла».

Впрочем, лидером по капитализации на Московской бирже остается Сбербанк , общая рыночная капитализация которого составляет 5,905 триллиона рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проведет сегодняшнюю сессию под давлением, вероятный коридор движения индикатора составляет 2250-2290 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из «Альпари».

До тех пор, пока индекс Мосбиржи торгуется выше 2250 пунктов, говорить о более агрессивных продажах в бумагах преждевременно, считает Сергей Дроздов из «Финама». Тем не менее, с открытием заокеанских биржевых площадок негативные настроения на мировых биржах могут усилиться, полагает он.