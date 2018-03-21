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Акции Сбербанка стремятся к 270 рублям, — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»
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Акции Сбербанка стремятся к 270 рублям, — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер» 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 0,77% до 2308,75 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,66%, до 1264,26 пункта. Рубль к середине дня был стабилен против доллара и немного ослаб против евро после укрепления накануне. Так, доллар находился в районе 57,5 руб, а евро — в районе 70,5 руб.
В лидерах роста пребывали бумаги “Уралкалия” (+4,29%), которые продолжают спекулятивное повышение последних дней, и обыкновенные акции “Сбербанка” (+3,20%). В лидерах падения были котировки “Соллерса” (-1,22%) и акции “ФосАгро” (-1,03%). Обыкновенные акции «Сбербанка» отступили от поддержки 255 руб и ускорили рост к средней полосе Боллинжера дневного графика (270 руб). Технические индикаторы в целом не исключают продолжения повышения, которое может ускориться в случае закрепления выше 270 руб.
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