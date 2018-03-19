«Роснефть» полностью расплатилась за ТНК-ВР

«В первом квартале 2018 года долг за ТНК-ВР был полностью погашен», — подтвердил представитель «Роснефти», отметив, что компания является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует, в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody’s». «Роснефть» полностью погасила кредит, взятый на приобретение ТНК-BP. Последние 200 миллионов долларов из долга на 31 миллиард долларов, которые брала на покупку ТНК-ВР, компания должна была вернуть кредиторам до конца февраля 2018 года. Об этом говорится в опубликованной в понедельник, 19 марта, отчетности «Роснефти» по МСФО.

«Роснефть» купила ТНК-ВР за 61 миллиард долларов в марте 2013 г. : консорциум ААР получил за 50 процентов TNK-BP Limited 27,73 миллиарда долларов, BP — 16,65 миллиарда долларов и 12,84 процента «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках 31 миллиард долларов (двухлетние бридж-кредиты на 24,6 миллиарда долларов, остальное — на пять лет).