В 2017 году «Роснефть» добывала 5,7 миллиона баррелей в сутки

Среднесуточный объем производства жидких углеводородов в 2017 году вырос на 7,6%, составив 4,58 млн барр. в сутки. Всего же за прошлый год компания добыла 225,5 млн т жидких углеводородов, продемонстрировав положительную динамику, несмотря на внешние ограничения, наложенные в октябре 2016 года. Одним из ключевых достижений прошлого года стал опережающий рост добычи нефти предприятия «РН-Юганскнефтегаз», которое увеличило производство нефти на 4,5%, добыв свыше 66,5 млн т. При этом в 4 квартале 2017 года суточная добыча вышла на уровень свыше 190 тыс. т., или 69 млн т в годовом выражении. Это произошло более чем на год раньше утвержденного плана, чему способствовало применение современных технологий в области бурения, техническое сопровождение бурения и заканчивание скважин в режиме реального времени, а также методы повышения нефтеотдачи пласта с использованием и оптимизацией операций гидравлического разрыва пласта (ГРП) и многостадийного ГРП.