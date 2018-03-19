В 2017 году «Роснефть» добывала 5,7 миллиона баррелей в сутки 

Среднесуточный объем производства жидких углеводородов в 2017 году вырос на 7,6%, составив 4,58 млн барр. в сутки. Всего же за прошлый год компания добыла 225,5 млн т жидких углеводородов, продемонстрировав положительную динамику, несмотря на внешние ограничения, наложенные в октябре 2016 года. Одним из ключевых достижений прошлого года стал опережающий рост добычи нефти предприятия «РН-Юганскнефтегаз», которое увеличило производство нефти на 4,5%, добыв свыше 66,5 млн т. При этом в 4 квартале 2017 года суточная добыча вышла на уровень свыше 190 тыс. т., или 69 млн т в годовом выражении. Это произошло более чем на год раньше утвержденного плана, чему способствовало применение современных технологий в области бурения, техническое сопровождение бурения и заканчивание скважин в режиме реального времени, а также методы повышения нефтеотдачи пласта с использованием и оптимизацией операций гидравлического разрыва пласта (ГРП) и многостадийного ГРП.
Среди других крупных активов компании, продемонстрировавших рост суточной добычи, можно выделить «РН-Няганьнефтегаз» (+1,6%), «Варьеганнефтегаз» (+0,7%), а также «Самаранефтегаз» (+1,4%). В компании отмечают, что во многом росту добычи способствуют налоговые стимулы для месторождений с низкопроницаемыми коллекторами. Так после предоставления инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению компании «Роснефть» взяла обязательство в течение 2018-2027 годов пробурить более 2,4 тыс. скважин, которые обеспечат дополнительную добычу нефти в объеме более 50 млн т. Также «Роснефть» начала промышленную эксплуатацию трех месторождений Уватского проекта — Северо-Тямкинского, Северо-Тамаргинского и Косухинского. Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 указанных месторождений на 1 января 2018 года составляют около 54 млн т нефти. В соответствии с планом развиваются действующие крупные проекты, компании такие как «Сузун» и «Мессояханефтегаз», на которых в 2017 году добыто более 5,7 млн т нефти.