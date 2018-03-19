Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга перед «Роснефтью»

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Венесуэла в 2017 году погасила $1,5 млрд долга перед "Роснефтью" , эти средства компания предоставила в 2014 году в качестве предоплаты за поставку нефти, говорится в материалах «Роснефти».

В 2014 году объем выдачи аванса составил $4 млрд, в 2016 году погашено $270 млн Согласно данным компании, задолженность на конец 2017 года снизилась до $2,24 млрд «Мы получили двукратное снижение в 2017 году. Погашение идет по графику», — сказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров

В августе 2017 года Федоров сообщал, что «Роснефть» не планирует дальнейшую выплату авансов венесуэльской PDVSA в рамках контракта на поставку нефти. При этом советник президента «Роснефти» в ранге вице-президента Александр Крастилевский тогда говорил, что предоплата компании по контрактам с венесуэльской PDVSA составляет около $6 млрд Он отмечал, что погашение идет в соответствии с графиком. Полное погашение «Роснефть» ожидает до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания «Роснефть» в апреле 2017 года выдала венесуэльской PDVSA аванс на сумму более $1 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 году «Роснефть» выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму около $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

"Роснефть" — один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% — у PDVSA, 40% — у «Роснефти»), Petroperija (60% — у PDVSA, 40% — у «Роснефти»), Petromiranda (32% — у «Роснефти») и Petrovictoria (40% — у «Роснефти») и Boqueron (60% — у PDVSA, 26,67% — у «Роснефти», 13,33% — у австрийской OMV). По данным российской компании, суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. В совместном нефтесервисном предприятии Perforosven доля «Роснефти» составляет 51%, доля PDVSA — 49%.