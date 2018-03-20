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Результаты «Совкомфлота» за 2017 г по МСФО: под влиянием снижения фрахтовых ставок, — Денис Ворчик, аналитик корпорации «Уралсиб»
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Результаты «Совкомфлота» за 2017 г по МСФО: под влиянием снижения фрахтовых ставок, — Денис Ворчик, аналитик корпорации «Уралсиб» 

Прайм 8 часов назад
Фото: Прайм
Вчера Совкомфлот опубликовал результаты за 2017 г. по МСФО. Валовая выручка возросла на 3% (здесь и далее — год к году) до 1,4 млрд долл., выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) снизилась на 7% до 1,0 млрд долл. Операционная прибыль сократилась более чем в два раза до 165 млн долл., а EBITDA снизилась на 21% до 545 млн долл. В отчетном периоде компания зафиксировала убыток в размере 113 млн долл. по сравнению с чистой прибылью 207 млн долл. в 2016 г. Убыток, в частности, обусловлен расходами, связанными с судебными процессами компании в судах Великобритании в отношении некоторых сделок, совершенных в период с 2000 по 2004 гг.
Снижение фрахтовых ставок на спотовом рынке в танкерном сегменте привело к ухудшению финансовых показателей Совкомфлота. В условиях слабой рыночной конъюнктуры компания продолжает поддерживать относительно высокий уровень капзатрат, а свободный денежный поток остается отрицательным.
Размещение акций в 2018 году маловероятно
Долговая нагрузка Совкомфлота остается высокой при показателе Чистый долг/EBITDA около 6. Обсуждение приватизации государственного Совкомфлота идет с 2012 г., но размещение акций все время откладывается. На этот раз, помимо ухудшения финансовых показателей и высокой долговой нагрузки, размещению акций госкомпании на международных биржах не способствует и политическая обстановка.
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"Лукойл" открыл первую АЗС в Узбекистане ЦБ: Запасы золота в резервах РФ за февраль выросли на 1,34% Чистая прибыль группы МТС по МСФО в 2017 г возросла на 15,6%
 Ещё 2 источника 
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