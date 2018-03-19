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Чистый убыток «Совкомфлота» по МСФО в 2017 г — 113 млн долл против прибыли годом ранее
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Чистый убыток «Совкомфлота» по МСФО в 2017 г — 113 млн долл против прибыли годом ранее 

Прайм 9 часов назад
Чистый убыток "Совкомфлота" (100% акций принадлежит государству) по МСФО в 2017 году составил 113 миллионов долларов против прибыли в 206,8 миллиона долларов годом ранее, сообщила компания.
Валовая выручка выросла на 3,4%, до 1,4 миллиарда долларов, выручка в тайм-чартерном эквиваленте сократилась на 7,4%, до 1 миллиарда долларов. Показатель EBITDA сократился на 21%, до 544,9 миллиона долларов.
"Работа флота группы «Совкомфлот» в 2017 году проходила на фоне беспрецедентно низкой конъюнктуры танкерного рынка: фрахтовые ставки снизились почти на 50%, до уровня 1992, 2011 годов — худших за последние четверть века ", — говорится в сообщении.
"Совкомфлот", несмотря на убыток за 2017 год по МСФО, располагает резервами для исполнения положений действующей дивидендной политики, следует из сообщения компании.
"Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по РСБУ составила в 2017 году 3,391 миллиарда рублей. Холдинговая компания располагает достаточными резервами для исполнения положений действующей дивидендной политики", — говорится в сообщении.
"Совкомфлот" за 2016 год направил на дивиденды 6,141 миллиарда рублей или 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Также на дивиденды было направлено еще 829,515 миллиона рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. На дивиденды за 2015 год «Совкомфлот» направил 5,97 миллиарда рублей.
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