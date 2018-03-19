Баркиндо ждет стабилизации рынка нефти в 2018 году 

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в интервью азербайджанской телекомпании Real TV заявил, что он надеется, что глобальная сделка по сокращению добычи нефти поможет восстановить стабильность на мировых нефтяных рынках в течение года. По словам Баркиндо, рынок стабилизируется постепенно. Такое заявление генсек ОПЕК сделал во время визита в столицу Азербайджана город Баку, добавив, что страны-производители нефти, участвующие в сделках, в настоящее время сосредоточены на расширении сделки до декабря 2018 г. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные нефтедобывающие компании, включая Россию, в ноябре прошлого года согласились продлить сделку по сокращению объемов добычи нефти почти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца 2018 г. Баркиндо подчеркнул, что в ОПЕК сейчас сосредоточены на достижении своих целей. Он выразил надежду, что рынок стабилизируется в течение года. Следующее совещание министров нефти стран ОПЕК и крупнейших производителей нефти, включая Азербайджан, намечено на июнь, на встрече министры могут скорректировать соглашение на основе ситуации на рынке. Баркиндо сказал, что встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, чтобы продолжить диалог о роли Азербайджана.