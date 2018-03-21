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Оборот розничной торговли в России в феврале вырос на 1,8% — до 2,26 трлн рублей
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Оборот розничной торговли в России в феврале вырос на 1,8% — до 2,26 трлн рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Оборот розничной торговли в России в феврале 2018 года вырос на 1,8% в годовом выражении и составил 2,26 трлн руб., сообщает Росстат.
«Оборот розничной торговли в феврале 2018 года составил 2265,8 млрд руб., или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года», — говорится в сообщении.
За январь-февраль показатель вырос на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4,58 млрд руб.
За прошедший год оборот розничной торговли составил 29,8 трлн рублей, что на 1,2% больше показателя за 2016 год.
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